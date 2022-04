Jonathan DUARTE

Diplômé d'une école supérieure d'informatique à Paris, In'Tech INFO (Groupe ESIEA) j'ai pu grandir au travers d'un cursus basé sur la gestion de projets.

La pédagogie unique de cette école m'a permis de réellement débuté ma carrière au sein d'Apple en qualité d'administrateur systèmes et réseaux.



Cette expérience m'a permis de travailler sur des équipements sensibles exigeant beaucoup de rigueur.



Mais l'heure est au changement !



J'ai pour souhait d'améliorer mes compétences et avoir plus de responsabilités.

Dynamique, ouvert d'esprit, sérieux, impliqué dans mon travail et aimant travailler en équipe et désirant travailler sur des projets innovants, j'attends notre prochaine rencontre pour vous convaincre !



Mes compétences :

Apache

Mac os x

Réseaux informatiques & sécurité

Systèmes d'informations

Management de projets

Systèmes et Réseaux

Système d'Informations

Mac

Management de projet

Photo

Infrastructure