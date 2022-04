Jonathan DUBOIS

J’ai réalisé toutes mes études dans le secteur de l’agro-alimentaire, pharmaceutique et cosmétique, et à la suite de celles-ci, j’ai été embauché dans l’entreprise où j’ai exercé mon BTS en alternance sur un poste de coordinateur (organisation et gestion de la production, management d’équipe d’environ 25 personnes, maintenance de premier niveau ...). J’ai ensuite évolué jusqu’au poste de chef d’équipe au secteur emballage (gestion d'équipe +/- 25 personnes, entretiens annuels, planning, supervision de la production, maintien des délais, qualité, sécurité, formations, montée en compétences des collaborateurs, ...)

Je suis une personne volontaire, dynamique et motivé avec un réel goût pour le management et l’encadrement des équipiers. Je suis aussi une personne impliquée qui aime apporter des solutions et des idées d’amélioration, j’ai un réel goût pour le pilotage de projets d’origines diverses (amélioration continue, qualité, sécurité, optimisation des coûts de production,…). En effet, j’ai participé à plusieurs groupes de travail portant sur le progrès permanent et la sécurité.



Mes compétences :

Intégration

Gestion de la production

Entretiens professionnels

Management

Formation