Jonathan EYSSERIC

Actuellement en fin de Master 2, spécialité Marketing Digital, je suis en stage de fin d'études a Shanghai au sein de l’entreprise POSSIBLE groupe WPP.

Je suis cependant toujours à la recherche de nouveaux contacts pour des entretiens lors de mon retour en France en Octobre 2015.. Le Marketing Digitale et le Stratégie Marketing sont mes domaines de prédilections, avec une préférence pour le domaine des Jeux Vidéos et des nouvelles technologies.

N'hésitez pas à me contacter.

Cordialement





Mes compétences :

Marketing

Social networking

ECommerce

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Stratégie de communication

Réseaux sociaux

Stratégie