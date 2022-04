Titulaire d'une Licence dans les Arts du Spectacle ainsi que d'une Licence Professionnelle dans les Techniques et Activités de l'Image et du Son, je recherche à présent un emploi lié au domaine de l'Audiovisuel. Capable de gérer le tournage et le montage vidéo, je sais faire preuve d'investissement et d'efficacité dans mon travail.



Mes compétences :

Final cut pro

Photoshop

Flash Professional

Avid