Jonathan FAURE

Capable de tout apprendre et vivant avec son temps, je fournis beaucoup d'effort pour une occasion qui en vaille la peine.



J'utilise un Pc depuis plus de 15ans, et internet depuis pratiquement aussi longtemps.

De ce fait, travailler sur cette outil ne me fais pas peur, j'ai appris a utiliser photoshop en autodidacte, donc après une période de formation, je devrait être en mesure d'utiliser la plupart des logiciels ne demandant pas une connaissance spécifique trop pousser.



J'affectionne particulièrement le travaille en équipe, puisque les idées de chacun permette souvent de trouver des idées original et novatrice.



Mes compétences :

Jeu vidéo

Mécanique

Peinture

Informatique

Adobe Photoshop

Internet

Nacelles

airless