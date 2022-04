Jonathan FAVROLE

Expérience professionnelle dans le transport à différents postes tels que chauffeur livreur, commercial, exploitant ou affréteur, j'ai aujourd'hui décidé de passer à la conduite de PL ET SPL.



j'ai aussi acquis plusieurs expériences qui renforcent mon savoir faire tels que des connaissances en mécanique, btp, ...



A ce jour mon expérience de chauffeur routier à été basée en conduite de 6x4 benne, Semi taut liner, plateau, benne et porte engins.



Je mets toujours tout en oeuvre pour garantir une qualité de travail à vos attentes, mais aussi une image de marque de l'entreprise pour laquelle je travaille.



Je recherche un emploi de préférence en SPL,en régional sans decouchés, si possible tractions de nuit... Après j'étudie toute propositions.