Jonathan FERKOUS

SUPERVISEUR / CONDUCTEUR DE TRAVAUX CALORIFUGE ET ECHAFAUDAGE



Garant de la bonne gestion de chantier, de l'approvisionnement à la réception , manager d'équipe.

Tous travaux de calorifuge, isolation thermique, frigorifique et phonique.

Tous travaux de fabrication et de pose de calorifuge et gaine de ventilation

Pratique des chantiers en site industriels : chimie, raffinerie, pharmacie, agroalimentaire, hôpitaux, bâtiments..

Respect des règles de sécurités.

Connaissances et maitrises des standards, règles et normes techniques du calorifuge et des échafaudages



Mes compétences :

Gestion administrative et financière

Sens des responsabilité

Autonome

Gestion du temps et du personnel

Gestion des imprévus

Efficacité et bonne communication