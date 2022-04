Je suis déterminé à apprendre et j'aime le challenge. J'apprécie être entouré avec mon équipe et avoir un service client au top niveau.



Mes compétences :

Contact aisé avec la clientèle

À l'écoute

Esprit d'équipe

Organisé

Dynamique et motivé

Rigoureux

Expérience confirmé dans la vente

Planifier mon équipe

Recrutement

Management