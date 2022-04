Jonathan FIN

Bonjour,



Je suis actuellement Assistant Ingénieur au CNRS en océanologie. Je m'occupe de la coordination du Service national SNAPO-CO2 dont la mission est d'analyser l'alcalinité et le carbone total des échantillons prélevés dans les différentes campagnes océanographiques.

De plus, je suis régulièrement amené à faire des missions en mer, pour l'analyse et l’échantillonnage d'eau au sein de l'observatoire de l’océan austral OISO.

Je suis diplômé d'un DUT chimie option chimie et j'ai plusieurs expériences en tant que technicien chimiste en R&D, en analyse ainsi qu'en colorimétrie.





Mes compétences :

Corel Draw Suite

Visual Basic

Solidworks

PSPICE

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel