Jonathan FINDLAY

Avril 2011 - présent: INTERNATIONAL SALES & MARKETING CONSULTANT, Paris.



avril 2007 - oct 2010: DIRECTEUR FRANCE, Banks Sadler, Paris.

Banks Sadler est l'une des plus grandes agences événementielles en Europe et en forte expansion. Elue meilleure agence événementielle en Grande Bretagne à plusieurs reprises, Banks Sadler offre un éventail de services événementiels, dont le "Venue Finding", grâce à sa base de données de plus de 85000 lieux référencés dans le monde entier. Le Venue Finding chez Banks Sadler est un service gratuit, proposant 3 lieux pre-négociés sous 24 heures (national) ou 48 heures (international). Réactivité, transparence et d'importantes économies pour ses clients.Array



juin 2004 – 2007: DIRECTEUR, Signet Communications, Edimbourg & Paris.

Marketing, Communications, Evénements & Développement International.

Secteurs principaux : Luxe, Whisky, Tourisme, Sport, Culture



mars 1996 – fév 2004: DIRECTEUR GENERAL, Terre d’Ecosse, Paris.

La première agence indépendante à s’implanter à l’étranger, dédiée à la promotion touristique, commerciale et culturelle de l’Ecosse en Europe et principalement en France (gestion de 9 salariés en permanence et 100 personnel pour des événements ponctuels).



1986 – 1995 : TRAVAIL PRECEDENT

jan 1995 – oct 1995: British Tourist Authority, Paris. (Gérant du Project : 700 ans de la Vieille Alliance)

mar 1993 – nov 1994: Miramax Films & Streetlight Santana Films, Londres (Production & acquisition de films)

mar 1992 – fév 1993: Murdoch S.A, Paris (Directeur logistique pour une flotte de limousines)

avr 1986 – mai 1991: The Royal Scots Dragoon Guards, Allemagne, UK, Canada & Moyen Orient (Capitaine)

Adjoint du Chef d’Escadron (14 chars & 100 soldats) + Officier des RP pour le Régiment



Mes compétences :

Branding

Business

Business development

Communication

Communication - Marketing

Développement

Evénementiel

Events

Luxe

Luxury

Marketing

spiritueux

Tourism

Tourisme

Travel

Voyages