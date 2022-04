Jonathan FIORI

Je suis actuellement étudiant à l'université Paul Sabatier Toulouse III - UPSSITECH école d'ingénieurs interne.



Au cours de ma formation, j'ai réalisé de nombreux projets d'équipe, comme une plateforme WEB collaborative, des projets en java, une étude de filtres ainsi qu'une évolution d'architecture intégrant du WiFi.



Les raisons derrière mon choix de formation sont ma curiosité pour les nouvelles technologies ainsi que les défis que cela peut apporter.



Mes compétences :

SQL

PHP

CSS

HTML 5

Python

Shell

Administration de bases de données

Télécommunications

JavaScript

Administration réseaux

Java

Gestion de projet

Administration système

C Programming Language

C++

Domain Name Server Protocol

Dynamic Host Control protocol

LDAP

Linux

Microsoft Windows

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 8

WAMP

Windows Server