Je m'appelle Jonathan FIQUET, j'ai 27 ans.

rigoureux, toujours souriant et passionné sont mes maître mots, je suis passionné par les livres et je lis très souvent.

je souhaite travaillé dans le milieu du livres pour allier ma passion et mon savoir-être et faire avancer l'entreprise.



Mes compétences :

Conseil

Mise en rayon

Relationnel

Picking retour

Accueil des clients

Autonomie

Rigueur