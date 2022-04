Jonathan FOHRER

Passionné par les thématiques de l'environnement, j'ai suivi la formation d'ingénieur de l'Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg qui forme de manière concrète et complète au traitement des eaux et des déchets.



En 2013, j'ai suivi le cursus Master Administration des Entreprises de l'Ecole de Management de Strasbourg. Cette formation m'a permis d'acquérir les compétences complémentaires aux connaissances techniques de l'ingénieur (stratégie, marketing, économie, comptabilité générale et analytique, gestion...)



Persuadé de l'importance du multilinguisme, j'ai réalisé plusieurs expériences professionelles à l'étranger.



Mes compétences :

Traitement de l'eau

Hydrogéologie

Hydrologie

Aménagement des berges et du territoire

Hydraulique

Eau

Environnement

Administration des entreprises