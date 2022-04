Jonathan FOURNIER

Présentation générale





Mon projet est la création d’une entreprise de transport de marchandises à la voile



Il s'agirait de faire transiter des produits locaux et bios (de préférence) provenant du pourtour méditerranéen ou plus généralement des marchandises afin de les revendre sur le marché français. Et trouver également des marchandises devant transiter de la France vers la Méditerranée.



Et ainsi créer des routes commerciales écologiques.





*Ce projet est le fruit d'une réflexion collective avec d'autres porteurs

de projets écologiques et également de mes convictions personnelles :

un mode de transport plus respectueux de l'environnement et tout aussi

rapide que le transport à énergies fossiles est possible.*





*90% du commerce transite par les Mers. L'intérêt écologique rejoint

l'intérêt économique. Je pense déposer La marque de ma future entreprise,

ainsi qu'un Label de transport vert. L'utilisation des énergies

renouvelables permettra une réduction des émissions à effet de serre mais

également une économie financière importante (coût des énergies

fossiles).

En effet, une étude de rentabilité effectuée sur un cabotage

confirme que le poste carburant dans le compte d'exploitation d'un navire

traditionnel représente 70%.

Ainsi ce projet s'inscrit complètement dans

la prise de conscience collective que des changements innovants et

respectueux sont indispensables pour notre planète. *







Je suis actuellement suivi et accompagné par le Pôle économique et solidaire de Dijon. Je travaille à l’étude de marché, il est difficile d’obtenir des chiffres officiels étant donné la nouveauté et l’émergence de ce secteur

Je suis également entré en relation avec les CCI de Marseille, Nice et Toulon toujours pour monter mon étude de Marché, mais ils ont été dans l’incapacité de me fournir des chiffres officiels…ce qui montre le caractère innovant de ce projet .

Je suis en relation avec des écoles supérieures (Lyon, Nice et Bordeaux…) qui seraient intéressées pour effectuer une étude marketing sur mon projet.



Il existe une entreprise grossiste dans l’affrètement à la voile. Elle est basée à Brest et opère de bordeaux jusqu’en Angleterre.

Mon intention est de me baser aux alentours de Marseille, trouver un bateau adapté au bassin Méditerranéen et effectuer des transits entre la France et la méditerranée (Afrique du nord, Espagne, Italie, Grèce, Turquie, Chypre…ETC)







Il y a plusieurs compagnies qui se partagent le transport maritime, mais je n'ai pas trouvé de transport à la voile correspondant à mon projet.



En parallèle je cherche également le bateau le plus « propre » possible. Il existe un bateau « idéal » pour ce type de commerce appelé « seafret ». Ce bateau s’inscrit dans une démarche écologique de sa conception à sa destruction. Mais un thonier ou langoustinier peuvent également se prêter au transit de marchandises.



Mon but serait d’obtenir un label écologique et faire de mon entreprise une excellence environnementale, tournée vers la transition énergétique et écologique pour le climat

La transition écologique est une nécessité.



Je pense également que ce projet peut être soutenu par l’Europe.



Il s’agit bien d’un développement, donc une évolution , en phase avec les besoins de développement actuel, mais respectueuse d’un environnement tout simplement.



