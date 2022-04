Http://sanstitres.fr



"Sans titres", jeune société , vous accueil.



Besoin de rafraîchir votre image de marque, de communiquer et de construire un spectacle, vous rendre plus visible ?



Jonathan Fralin, créateur de "sans titres", saura copier/coller/développer vos envies. Après des études dans le design de communication événementielle, il saura tirer les enjeux de votre projet personnel pour en faire sortir une synergie qui lui sera toute particulière. Un objet à la taille de vos ambitions.



La polyvalence de l'agence, permet de répondre aussi bien à une envie ponctuelle telle la mise en lumière d'une soirée ou la création de flyers pour relancer une affaire, que vous accompagnez dans le processus de création d'une marque.



Sa philosophie est de développer différents moyens de créations afin de trouver une dynamique pour chaque projet. Cette dynamique Jonathan Fralin saura l'impulser et l'insuffler là où la genèse de chaque projet se trouvera. De plus, en s'associant avec divers corps de métier, cela lui permet de toujours rester aux faites de nouveaux contacts ou techniques afin de les réinvestir dans vos projets. Une con-temporalité de création adaptée. Si vous cherchez un développeur de vos rêves, contactez "sans titres" !



Mes compétences :

Solidworks

Illustrator

Indesign CS5

Sketch up

Photoshop

3d studio max

Création