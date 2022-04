Jonathan FRELAT

Issu d'un bac générale, je me suis dirigé vers l'immobilier en effectuant un BTS. J'ai ensuite suivi une licence professionnelle de marketing et management afin d'acquérir des compétences complémentaires à celles obtenus durant mon BTS professions immobilières.Licence que j'ai obtenu en étant en contrat de professionnalisation dans une agence immobilière. Suite à cette expérience j'ai choisi de devenir auto-entrepreneur. Je suis donc devenu agent immobilier indépendant sous le nom immo-reseau. Depuis 2014, je me charge de développer le secteur immobilier d'Armentières. Je fais aujourd'hui partie intégrante de ce secteur. Je me tiens disponible et à l'écoute de tout projet immobilier.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel