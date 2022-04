Jonathan FREYS

Mes qualités principales sont l'abnégation, l'autonomie, la polyvalence, le pragmatisme et ma soif de connaissance dans les différents domaines de la chimie auxquels j'ai pu avoir accès qui va de la photochimie à la chimie des matériaux. Je suis une personne dynamique voulant sans cesse évoluer tant professionnellement que intellectuellement. Apprendre et améliorer l'entreprise dont je suis employé sont mes leitmotivs.



Dans mes travaux de thèse et dans la direction d'un post-doctorant, j'ai appris à travailler avec rigueur et de manière indépendante. J'ai ainsi pu développer mes connaissances dans des domaines diverses de la chimie analytique, physico-chimique et de la gestion de projet de recherche.

Mes travaux en Allemagne et en Suède, m'ont permis d'approfondir mon sens de l'analyse et de découvrir d'autres méthodes de travail.

Mon travail actuel au sein de l'entreprise FLASHLAB me confère des nouvelles connaissances dans le domaine de l'analyse par microscope à transmission et la chimie des matériaux.



Mes compétences :

Rédaction technique

Chimie organique

Chimie analytique

Chimie physique

Laboratoire de Recherche

Conférencier