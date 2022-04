Jonathan FRICONNEAU, étudiant en quatrième année à l'école ENI Informatique, à St Herblain et suivant la formation Concepteur-Développeur Informatique. J'ai validé mon BTS Informatique de Gestion en Juin 2012.

Durant ma formation, il m'est enseigné différents langages de programmation, tels que le framework DotNet avec C# et VB.net, et d'autres langages comme le Java ou encore le PHP. J'ai suivi également une formation de Gestion de projets. Lors de mes 2 premières années d'études, j'ai pu apprendre à programmer en C, VBA et HTML / CSS.



Mes compétences :

C

C#

JAVA

COBOL

VB.net

HTML

CSS

UML 2.0

SQL

XML

Swing

PHP 5

JavaFX

SWT