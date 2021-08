Jonathan FROMAGER

Étant attiré depuis très jeune par le travail de la matière et de la forme, je me suis dirigé vers un travail manuel, celui de la menuiserie.

J'ai pu durant ces années me former sur le travail de ce matériau "anisotrope" au travers nombreux projets très variés.

- Meubles sur commandes, confituriers etc...

ou encore

- des prototypes de tables basses qui étaient d'ailleurs le sujet de mon diplôme au bac...



Ayant l'opportunité de poursuivre mes études, je me suis dirigé vers la Conception de Produits, en passant un BTS en alternance, étant intéressé par la mécanique appliquée, la mise en plan et la création de machines spéciales.

J'ai pu alors découvrir toute la rigueur et la précision de ce métier au sein de bureaux d'études.

Dans mon travail, j'utilisais un outils 3D, (Inventor) et c'est là que que j'ai décidé de quitter le coté très technique pour revenir à ce que j'avais pratiqué au début de mon apprentissage, le travail de la forme et du volume mais cette fois-ci grâce à l'outil numérique...



J'ai donc suivi une formation en design numérique (BAC+4)

Le logiciel que j'utilise est essentiellement Alias AutoStudio.

A la suite d'un stage de pré-emploie (2006), j'ai pu intégrer le centre de Design de Renault, où je travaille encore actuellement en tant que modeleur numérique 3D.



D'octobre 2012 à avril 2013 j'ai eu l'opportunité d'effectuer une mission de 6 mois au sein du centre de design de Nissan basé à Atsugi au Japon.



Maitrise des logiciels Alias Studio Tools (certification obtenue en 2006), Showcase, Photoshop, Inventor.



Mes compétences :

Transport

3D

Automobile

Infographie