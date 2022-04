Jonathan GAHIDE

Directeur Artistique Print & Web depuis 2008, j'ai développé ma créativité au sein de plusieurs agences de communication. Ces deux dernières années, j'ai choisi d'allier ma créativité à mes deux passions : le voyage et la cuisine. Un véritable développement personnel qui m'a permis d'évoluer et d'agrandir mon champ de compétences.



Je maîtrise parfaitement les logiciels de la suite Adobe, tel que Photoshop, Illustrator, In Design, mais aussi quelques notions + sur WordPress. Ainsi que la suite Microsoft Office.



Quelques références : Pizza Paï, Flunch, William Saurin, Panzani, Immochan, Corine De Farme, Autolille, O'Sushi, Croque gel,...



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

In design

Wordpress

Html/css

Directeur Artistique

Publicité

Graphisme

Web

Internet

Gestion de projet

Marketing

Communication

Réseaux sociaux