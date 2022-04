Bonjours je m'appelle Jonathan GANET et je suis la pour trouver une entreprise dans la mode et le commerce . J'ai deja travailler dans plusieurs entreprise telle que jack and jones ou G denim , donc je me permet de m'inscrire ici pour trouver une entreprise chez vous qui me fera évoluer dans se que je veut faire . Merci et salutation



Mes compétences :

Gestion de caisse

Vente

Gestion des stocks

Merchandising