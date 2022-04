Jonathan GARNIER

Je suis actuellement développeur en CDI chez AriCAD.

Je suis principalement amené à développer en VB.NET et en C# mais j'ai eu l'opportunité de développer en Java pendant 3 ans.



J'ai obtenu mon Master, en alternance chez Mettler Toledo, en développement logiciel et gestion de projet.

J'ai ensuite obtenu mon premier emploi au poste de Développeur logiciel chez AriCAD me permettant d'exploiter mes qualités ainsi que mes aptitudes en développement logiciel et en gestion de projets. Je profite également de cette expérience pour acquérir de nouvelles connaissances et compétences dans ces domaines (apprentissage de nouveaux langages, nouvelles méthodes de gestion de projets..).



Mes compétences :

Java

Javascrip/Ajax

VB.NET

HTML

J2EE Maven Struts2 Hibernate

MySQL

PHP

C++