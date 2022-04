Jonathan GENGOUT

Après plusieurs années dans le commerce et la livraison, j'ai souhaité me réorienter vers les métiers du web.

Je viens de terminer ma formation de 6 mois en développement web avec la Grande Ecole du Numérique.

Je suis maintenant à la recherche d'un poste de développeur web junior, tout en continuant de m'auto-former sur les langages et technologies qui me passionnent.



Mes compétences :

Livraison aux particuliers

CSS

Inventaire

HTML

Comptabilité

Relations clients

Microsoft Windows

Microsoft Office

Vente

MySQL

Prestashop

JQuery

JavaScript

Bootstrap

Wordpress

Sass