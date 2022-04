Jonathan GENTEUIL

1tense.com le 1er site communautaire et d'information pour les Strasbourgeois.



1tense a pour vocation principale de contribuer à l'évolution de la capitale Européenne, notamment avec la réalisation de projets culturel et social.



Par le biais de 1tense.com, nous donnons l'occasion à tous les habitants de la capitale Européenne de pouvoir communiquer entre eux, de partager leurs événements, leurs coups de cœur et leurs opinions sur tout ce qu'il se passe dans la ville et ses environs. 1tense.com est un nouveau concept au service de notre ville et de sa population.



Plus la communauté sera grande, plus les réductions seront grandes sur les déstockages, produits locaux, les ventes privées...





On est actuellement en recherche de personne souhaitant mettre en avant leur connaissance de travail au profit de l'évolution de notre projet de magazine.

Je souhaiterais les rencontrer afin de connaitre leurs centres d'intérêts et savoir leurs conditions, si ça les intéressent.



Aujourd'hui nous sommes une jeune entreprise ayant des projets novateurs

et nous souhaitons, bien nous entourer pour réussir ce challenge, souhaitez-vous faire partie d'un groupe dynamique voulant réveiller ça capital Européenne par une simple collaboration ou partenariat avec nous.



Si vous aussi êtes 1tense dans votre vie, bienvenue dans la firme



Nous recherchons toujours:



RECHERCHE POUR UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

HORAIRES: 39H00 HEBDO HORAIRES VARIABLES

LIEU DE TRAVAIL :67 STRASBOURG

COMMERCIAL VENDEUR / COMMERCIALE VENDEUSE D'ESPACES PUBLICITAIRES



VOUS ASSUREZ LA COMMERCIALISATION D'ESPACES PUBLICITAIRES SUR SUPPORTS

WEB ET PAPIER AUPRES D'UNE CLIENTELE DE PROFESSIONNELS. VOTRE GOUT

DU CHALLENGE, VOTRE DYNAMISME, VOTRE CAPACITE A CONVAINCRE ET A VOUS

SURPASSER SONT AUTANT D'ATOUTS QUI VOUS PERMETTRONT DE REUSSIR.



FORMATIONS : (BAC+2) COMMERCE EXIGE

ET NIV. 3 (BAC+2) COM. INFORMATION SOUHAITE

PERMIS :B - EXIGE



TRAIT. TEXTES : UTILISATION NORMALE TABLEUR : UTILISATION NORMALE

EXPERIENCE EXIGEE DE 01 A 02 ANS

DEPLACEMENTS : QUOTIDIENS DEPARTEMENTAL

SALAIRE ANNUEL DE 32000 A 65000 E PRIMES

ENVOYER VOTRE CV PAR MAIL



1TENSE



CONTACT@1TENSE.COM



Mes compétences :

Promotion