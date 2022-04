Jonathan GERECHT

Je suis titulaire d'un Master 2 d'officier polyvalent de la marine marchande.

Après plusieurs années de navigation sur différents types de navires allant du simple voilier habitable au navire de transport à passager de plus de 200m, j'ai acquis de très solide connaissances dans de nombreux domaines techniques attenant à la conduite d'un navire: electricité (production et distribution) ,mécanique marine, équipements de navigation,production de froid,prévention et lutte contre l'incendie, législation maritime (SOLAS, MARPOL,...),traitement de l'eau...

J'ai complété depuis deux ans ces connaissances avec une application à terre dans différents chantiers navals afin d'étudier la construction et la réparation de différents types de bateaux: métal, bois,époxy, polyester....



Mes compétences :

Navigation

Mécanique Marine

Construction navale