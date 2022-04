Jonathan GICQUEL

Pour son développement national, je recrute pour le Groupe SWEETCOM, Leader National dans le domaine de l'Amélioration de l'Habitat depuis plus de 15 ans, recherche vendeur en one shot experimentés pour:



sweetcom sud(region occitanie)

34 chemin de l'armurié 31770 colomiers



Des Commerciaux (H/F) en CDI sur les département de :

- Aveyron

- Ariège

- Aude

- Pyrénées –Orientales

- Hérault

- Tarn

- Lozère

- Cantal

- Gard

- Haute-Loire

- Ardèche



- Poste en CDI avec Formation assurée

- Forte rémunération (Fixe + Commissions 10%)

- Rendez-vous fournis pour vente en R1 (3 plages horaire par jour)

- Challenges permanents (cadeaux, voyages...)

- Véhicule de fonction dès l'embauche

- Téléphone professionnel

- Participation annuelle

- Mutuelle d'entreprise



Disponible rapidement, vous serez charger de développer une clientèle de particuliers à partir de rendez-vous fournis sur votre secteur d'habitation.



Avec ses 25 000 clients déjà installés, ses propres équipes techniques, ses centres d'appel internes, et l'ensemble de ses certifications qualité, je reherche aujourd'hui des collaborateurs motivés, autonomes et responsables de manière à développer avec eux une entente durable.



Merci d'adresser votre CV par mail à : sweetcom.gicquel@gmail.com



A très bientôt pour un nouveau challenge...!!!



Mes compétences :

Diplomatie

Persuasion

Techniques de vente

Stratégie commerciale

Suivi de chantiers

Négociation commerciale

Managment

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Coaching professionnel

Coaching sportif