Jonathan GIERLOWSKI

Diplômé de l'école d'ingénieur française ESTIA et d'un master of sciences de l'université Anglaise Cranfield, je suis actuellement analyste développeur en banque/assurance.



Grâce au parcours que j'ai suivi je dispose de compétences dans différents domaines techniques: informatique, électronique et mécanique, ainsi que dans des domaines plus généraux comme la gestion de projet. L'étude de ces différents domaines tout comme les différents projets auxquels j'ai participé m'ont permis d'approfondir ma capacité à m'adapter aux technologies utilisées.



Cette formation me permet d'avoir une vue global sur un projet complexe, ce qui pour moi favorise l'analyse et la compréhension, de l'étude et du développement, lors de projets mêlant différents pôles de compétences.



Toujours ouverts à l’acquisition de nouvelles compétences, cela m’a permis de découvrir de nouvelles missions enrichissantes professionnellement et humainement comme formateur ou support technique. Ces 2 rôles me permettent de transmettre les connaissances mais également de guider et d’aider les développeurs dans leurs projets.





Mes compétences :

ASP

COBOL

DB2

Electronique

Électronique embarqué

Gestion de projet

HTML

Microsoft SQL

OpenCV

PHP

PLM

Traitement d'image

Windchill

Formation informatique

Support technique

Analyser et améliorer les performances

C#