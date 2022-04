Jonathan GLEMAREC

Actuellement Rérent commercial, j’ai en charge une équipe de commerciaux sédentaires de trois personnes.

Mes fonctions :

- pilotage de la charge et définition des priorités en lien avec l’équipe commerciale terrain.

- gestion d’un portefeuille client

- définition d’offres techniques et négociation avec les différents partenaires et sous traitants

- participation à l’amelioration Continue des outils et ressources techniques



Mes compétences :

Sauveteur secouriste du travail