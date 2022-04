Jonathan GONNELLA

Ingénieur en environnement, diplômé du master M2 MAEVA (MAnagement de l'Environnement Valorisation et Analyse) spécialité valorisation des déchets et traitement des sols pollués, je possède dores et déjà les compétences professionnelles nécessaires aux différentes méthodes d'analyses chimiques et de suivis de productions industrielles acquises lors de mes expériences en temps que technicien chimiste et technicien supérieur en génie chimique.

Mon intérêt pour le domaine de l'environnement s'est par ailleurs confirmé lors de mon expérience d'ingénieur en sites et sols pollués au sein du bureau d'études ERG Environnement au cours de laquelle j'ai pu m’épanouir dans le cadre qui correspond à mon projet professionnel.



Mes compétences :

SIG

Pack office

Sites et sols pollués

Chimie

Environnement