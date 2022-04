Jonathan GORIS

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Depuis toujours, ma carrière professionnelle s'est composé de différents métiers dans le domaine du relationnel client, ainsi que de la gestion d'équipe ou de point de vente.

J'apprécie beaucoup les emplois et missions d'équipes, les défis, ainsi que la prise de décisions et d'initiatives. Actuellement je recherche un poste de conseiller clientèle, sédentaire ou itinérant, principalement dans les secteurs de la banque, de l'assurance, ou d'offre de services.



A bientôt



Mes compétences :

Assurance

Banque