Jonathan GOSSART

D'avril 2012 - A ce jour :



J'occupe en CDI le poste de contrôleur tridimensionnel.



Mon rôle est de vérifier la conformité des pièces réalisés au sein de l'entreprise à l'aide d'une machine à mesurer tridimensionnel

- réaliser le contrôle de toutes les opérations

- Réaliser les dossiers 1er article

- Réalisation du programme de contrôle sur la MMT et suivant C.A.O

- Réaliser le contrôle réception et dimensionnel



Ce poste est actuellement soumis à plusieurs compétences :



- Lecture de plan



-Connaitre et interpréter les spécifications géométriques.



-Analyser et comprendre les résultats.



-Savoir interpréter les résultats afin de donner les informations nécessaires pour la fabrication des pièces.



de mai 2008 à 2012 :



J'ai occupé le poste de contrôleur dimensionnel.



Mon rôle était de :



-D'assurer la conformité des pièces

-De réaliser les dossiers 1er article

-Suivi et réalisation de l’étalonnage des instruments de mesures





D'octobre 2006 à mai 2008



J'ai occupé le poste d'opérateur presse.



Mon rôle était de :



-De réaliser les pièces sur divers presses (emboutissage et pliage )









A propos de moi :



De nature discrète, je suis un élément travailleur et intègre.

J’affectionne le travail en équipe.

Passionné par les nouvelles technologies, je suis techniquement curieux.

L'outil informatique m'est familié, je maîtrise la suite Office, et je maitrise le logiciel PC-DMIS MR1 ainsi que CAD et aussi Calypso sur machine Zeiss