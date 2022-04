Jonathan GRANGEON

Après avoir exercé un rôle actif au sein de l'équipe projet de la société OVIVO, où j'ai participé à la conception, à la réalisation, à la mise en place et en service d'installations de production d'eau ultra-pure pour une clientèle industrielle : industrie du demi-conducteur et industrie de la pharmacie, principalement. Je suis actuellement responsable d'exploitation d'installation de production et de distribution d'eau purifié sur un site de l'industrie pharmaceutique pour le compte de la société OVIVO.



Les responsabilités que j'exerce chez OVIVO France, et les missions que j'ai réalisées au cours de mon cursus professionnel, dans le domaine du traitement de l'eau pour industriel, m'ont amené des compétences variées :

- Chiffrage en avant-projet

- Dimensionnement d’installations

- Conception de PID d’installations

- Suivi des phases de conception et d'implantation des installations

- Réalisation de listes de matériel

- Gestion des fournisseurs

- Mise en service d'équipement

- Participation aux étapes de qualification d'installation : FAT et SAT

- Suivi d'installation par des relevés et des mesure des paramètres chimiques de base

- Optimisation des réglages

- Réalisation d’intervention de maintenance préventive et curative

- Diagnostic des dysfonctionnements d’une installation

- Rédaction de rapport d’intervention et de différent reporting client

- Utilisation d'une GMAO

- Utilisation d'une GTC



Mes compétences :

Traitement eau

Gestion de projet

Gestion des commandes

Process

Commissioning

Gestion de la relation client

GMAO

Maintenance industrielle