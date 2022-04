Jonathan GRATIAUX

Fort d'une expérience de 8 ans située au carrefour

de la communication, du marketing, de la presse et de la PLV.



Mon expérience de prise en charge de différentes tâches

simultanées, la création, la retouche numérique, le détourage,

la composition et la mise en page est un atout majeur.



Rigoureux, autonome et doté d'un bon relationnel,

ma capacité de travail et ma persévérance m'ont permis

de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.