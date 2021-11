Jonathan GROSSTEPHAN

Je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur de l'administration et suis disponible immédiatement.



Je suis d'une nature curieuse et touche à tout. Mon expérience professionnelle est atypique mais prouve mon goût du renouveau. Je souhaite justifier le manque d'expériences professionnelles que l'on peut constater depuis l'obtention de mon BTS en Management des Unités Commerciales.



J'ai débuté une formation auprès du SERFA de Mulhouse en 2015 en Gestion de Projet, que j'ai dû arrêter pour des raisons financières, car trop couteuse. J'ai enchainé avec un bilan de compétences durant l'année 2016 qui a notamment appuyé mes qualités d'agent administratif.



Je souhaite intégrer une entreprise où je pourrais mettre à profit l'ensemble de mon expérience.



Je suis une personne motivée et organisée, qui a le sens du détail. Je suis à l'aise avec les chiffres et suis une personne de confiance pouvant apporter des idées afin d'améliorer la dynamique de travail au sein d'une entreprise.



Mes compétences :

Esprit analytique

Intranet

Prise de notes

Dactylographie

Compte-rendu

Microsoft Excel

Internet

Microsoft Word