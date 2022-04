Jonathan GROUSELLE

Ancien directeur de centre de loisirs je me suis récemment réorienté pour me former dans l’Informatique. Un domaine passionnant et très enrichissant, je me perfectionne dans ce domaine grâce à un parcours universitaire pour en faire mon métier.

De plus j'ai créé avec Bruno Masson un nouvel art martial en 2007 : Sanshidô. C'est un mix de techniques Chinoises et Japonaises lié par la musique et par du renforcement Fitness en échauffement.

Pour plus d'informations :

www.sanshido.fr

ou le blog : http://sanshido.wordpress.com/



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Office

Mac OS X

Linux

HTML5

C Programming Language

Apple iWork

Java

MySQL