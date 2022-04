Jonathan GUYON

Actuellement sur le projet ONP Build, à la construction du SI Paye, qui servira à calculer la paye centralisée de 3,5 millions d’agents de l’Etat.

Réalisation:

Conception/Réalisation de plans d’ordonnancement techniques et applicatifs sur Dollar Universe



-Qualification technique et mise en production de plan de production

-Optimisation de plan de production

-Support N3



Support et supervision des déploiements des environnements de recette jusqu’en production

-Réalisation de formations facilitant la montée en compétence des exploitants

-Support aux différentes équipes

-Compte rendu, planification des livraisons

-Mise en place de procédures intermédiaires



Participation à la coordination et à la mise en place de la gestion des incidents

-Rédaction de documents d’exploitation, fiches de reprise/procédure sur incident



Réalisation d’un outil de livraison en Shell, permettant l’industrialisation des mises en production de toutes les applications du SI

-Gestion des installations sur des plates-formes hétérogènes et distribuées multi plateformes, multi applications et multi OS (AIX, Linux et Windows)



Réalisation d’un ordonnanceur en Shell pour la plate-forme projet

-Industrialisation de l’ordonnancement technique sur l’ensemble de la plate-forme projet (plus de 15 environnements)

-Gestion des lancements en parallèles

-Génération et envoi automatique de compte-rendu des différents plans d’ordonnancement au format HTML



Responsable de l’infrastructure Réseau

-Livraison documentaire (documents d'architecture détaillée réseau, de recette, tests et exploitation)

-Support et administration des architectures réseaux Cisco (Nexus 7000, 3750, Switch Blade 3012) de Développement et de Production (Plate-formes de Projet, Production, Pré-production et PRA)

-Administration et gestion des flux sur les pare feux Cisco ASA5580 et ARKOON

Supervision de la plate-forme projet via Bull System Management (surcouche Nagios)

-Définition, mise en place, maintenance et affinage de la politique de supervision de la plate-forme Projet





Mes compétences :

MySQL

Linux

Cisco ASA

$Universe

Shell

Nagios

Korn Shell

UNIX AIX

Cisco IOS

Cisco Switches

Cisco Catalyst

Nexus

Java

arkoon