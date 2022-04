Jonathan HADDAD

Bonjour à tous,



Je viens tout juste de valider ma licence professionnelle en communication faite à ISIFA. A la rentrée 2013, j'intégrerais un master communication avec comme spécialité "management culturel et artistique".



Je souhaite suivre ce cursus en alternance, je recherche donc un contrat de professionnalisation dans le secteur de la culture, avec en préférence le secteur musical.



Passionné de musique et de concert je souhaiterais travailler a terme dans un label musical ou une entreprise de booking.

Cependant tout ce qui se rapproche de près ou de loin à l'organisation d’événements ou de communication externe me passionne.













Mes compétences :

Photoshop CS5

Excel

Pro tools

Word

Adobe première

Powerpoint

Illustrator CS5

Indesign CS5

HTML

Dreamweaver CS5