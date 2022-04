Jonathan HECTOR

Mage-i designs est une société qui se focalise dans la promotion de compagnie à travers le graphisme et la publicité. Elle monte aussi des sites web, des boutiques en ligne, fait de la publicité sur toute la suisse, fait du graphisme et aussi la manipulation de photos. Chaque projet entreprit est traité à son unique valeur et ainsi promu.



Mes compétences :

Graphic Designer

Web design

Adobe Photoshop

Adobe

Photographie publicitaire