Jonathan HERBAULT

Après avoir passé 1 an à me former

en autodidacte au language web,

J’ai décidé de suivre une formation

en Design Web pour continuer à

acquérir des compétences et

accroître mes connaissances.

J’ai pu développer mon autonomie,

ma rigueur et augmenter mon sens

du relationnel au seins de ma formation.

Passionné depuis quelques

années par le web, je cherche à

intégrer et développer des sites web

avec une équipe dans laquelle je

pourrai partager mon savoir et

continuer d’enrichir mon expérience

dans la joie et la bonne humeur.



Mes compétences :

Wordpress

Adobe Illustrator CS6

Adobe InDesign CS6

Adobe Photoshop

After Effects CS6

SQLite

SQL

PhpMyAdmin

PHP 5

JQuery

JS

CSS 3

HTML 5