Jonathan ISSARTIAL

J'ai suivie un parcoure scolaire technologique, j'ai donc obtenue un Bac STI Génie mécanique option Microthecnique au sein du quel j'ai appris a utiliser et a étudier les différent type d'outils de production, les usinage conventionnel et numérique, les outils de découpe telles que les presses, ainsi que la plasturgie a travers l'utilisation de moule et de presse a injection, j'ai aussi était formait a l'utilisation du logiciel de CAO Solidworks.



Suite a l'obtention de mon Bac STI j'ai intégré le BTS Conception et Industrialisation en Microtechnique (CIM),qui ma permis d'apprendre a concevoir différents produit en partant d'un cahier des charges jusqu’à la réalisation des outils de production, ce BTS ma permis d’approfondir mes connaissances sur les tour et fraiseuse numérique ( création de programme d'usinage,réglage machine),et sur la plasturgie par les biais de création de moule et leur utilisation,

ce BTS ma permis aussi de maitrisé Solidworks et c'est multiple fonctions, telle que les études cinématique et les études de résistance des matériaux.



A la suite de mon BTS j'ai entamé une licence professionnel Méthode d'industrialisation qui n'a pas aboutie car ce n'était pas ce que je rechercher,

mais cela ma permis de connaitre les différent notion nécessaire a la gestion d'une production et de c'est produit les notion de MRP, KANBAN, les diagramme de GANTT ou de FLUX l'utilisation des AMDEC telle que le Kaizen ou le poka yoke.



je suis actuellement a la recherche d'un poste de dessinateur industriel maitrisant déjà Solidwork, j'étudie CATIA V5 chez moi a l'aide de tutoriel trouver sur internet, les fonction Comme PartDesign, Assembly, Draw, et le surfacique me sont déjà familier.



