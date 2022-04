Jonathan JANVIER

Issu de formations dans le milieu des arts graphiques et du multimédia, j’ai développé durant ces années un univers graphique et une polyvalence technique qui me permettent de répondre à diverses demandes print ou multimédia.

Depuis quelques années, j’ai eu l’occasion de mettre à profit mes connaissances graphiques pour mener à bien plusieurs projets professionnels en tant que graphiste/ webdesigner indépendant.



Je maîtrise les logiciels photoshop, illustrator, indesign, flash, dreamweaver, fireworks sur environnement mac et pc.



http://jonathanjanvier.fr/



Mes compétences :

Dreamweaver

Photoshop

Illustrator

Fireworks

Flash

Indesign CS5

CMS

Javascript

PHP

AutoCAD

Microsoft Access

Sketch up

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

HTML

Cascading Style Sheets

Prestashop