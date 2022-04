Je m' appelle Jonathan Jeanne. J'ai obtenu un Bac professionnel SEN( Systèmes Electronique et Numériques) spécialisé en électroniques embarquées.



Suite à ce bac professionnel, pour compléter mon projet professionnel j' ai entreprit une année en mention complémentaire en oléo-hydraulique et obtenu cediplôme.



Mes examens terminée, je n' est pas obtenu mon BTS maintenance Industrielle avec 9.37 de moyenne je suis actuellement à la recherche d'une entreprise dans le secteur de Auray/ Lorient/ Vannes/ Rosporden/ Concarneau si possible pour un CDD de 1 an en alternance pour decouvrir de nouvelles choses et un aussi pour apporter mes connaissances au sein de l 'entreprise cela me pemetterai de pouvoir élargir mes connaissances et pouvoir repasser mon examens



Mes compétences :

Motivée et combative

Sérieux et esprit du travail en groupe