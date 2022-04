Jonathan JEGOUZO

Développeur full-stack confirmé, je dispose de solides compétences techniques validées lors des missions en maintenance évolutive qui m'ont été confiées. Ces savoir-faire, issues de ma veille technologique et de ma formation personnelle, me permettent d'être autonome, force de proposition et opérationnel au sein de projets de développement d'application web ou client lourd.



Mes compétences :

Développement informatique

Base de données

Java

Intégration web

Microsoft .NET

Wordpress

C++

PHP 5

C#

XHTML

ASP.Net

Développement C charp

MVC

DOM

SQL Server

Symfony2

AngularJS

JQuery

MySQL

Joomla 3

CSS 3

WAMP

REST

HTML 5

Git

Node.js

UML 2.0

SOAP