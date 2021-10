Jonathan JONATHAN-CAPPE (CAPPE)

Https://www.jonathan-cappe.fr/consultant-seo Passionné de SEO depuis 15 ans, jai accompagné plus de 150 sites à se positionner en #1 page de Google sur des requêtes compétitives et génératrices de trafic.



Jai ainsi aidé de petites comme de grandes entreprises à améliorer leur visibilité et leur notoriété dans différents secteurs dactivités : Banque & Assurances, Immobilier, Hôtellerie, Voyage, Arts, Mode, Architecture, E-learning



Des missions de référencement naturel challengeantes que jai toujours accompli avec succès en suivant un plan daction SEO précis que jai peaufiné au fil de ces 15 dernières années. Stratégie que je partagerai en toute transparence avec vous pour que vous puissiez suivre mes optimisations en détail.



En outre, jai eu loccasion dintervenir à plusieurs reprises directement chez mes clients afin de former leurs équipes. Une formation SEO que je dispense durant 4h, accompagnée de cas pratiques en adéquation avec les problématiques de votre site. Nhésitez pas à faire appel à un formateur SEO !



Les actions que je préconise en tant que consultant SEO vont toujours dans le sens des guidelines de Google pour rester pérennes dans le temps. Votre site ne sera jamais pénalisé malgré les 900 changements dalgorithmes opérés chaque année par Google. Lapplication de mes modifications sont dailleurs toujours positionnées en page #1 de Google même après plusieurs années.



De plus, étant diplômé dÉcoles de Développement et dIntégration Web, je suis tout à fait capable de comprendre votre code source et dimplémenter directement mes modifications, ce qui peut savérer essentiel pour certaines entreprises ne disposant pas cette ressource en interne.



- Mail : contact@jonathan-cappe.fr

- Mobile : 07 71 74 40 10

- https://www.jonathan-cappe.fr