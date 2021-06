Jonathan JONATHAN MAQUENHEM (MAQUENHEM)

Je suis actuellement lycéen, au passage des examens du baccalauréat (STI2D). L'année prochaine je souhaiterais m'orienter dans le secteur de la vente et du management en intégrant l'IFAG de Lyon avec une formation de 2ans (BTS - MCO).



Je suis très motivé à venir en aide et d'apprendre davantage au sein de votre entreprise. Je saurai partager mon savoir (scolaire) et le mettre en commun avec mes compétences professionnelles. Je souhaiterai réaliser mon apprentissage avec vous, pour me permettre de réaliser ma première expérience professionnelle en tant que salarié/alternant. Mes missions sont d'être vendeur, d'avoir un lien avec la relation clientèle ou du management dans une entreprise.



Sur mes années scolaires, j'ai eu l'occasion de réaliser deux stages d'observation (secteurs : Santé/Tattouage). Ces stages m'ont permis d'avoir des expériences professionnelles et de m'orienter dans un milieu sur la charge clientèle ou dans le milieu de la vente.