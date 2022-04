Jonathan Judicael NANA

Alternant au Pôle d'analyse de risques de la Banque de France, je suis fortement intéressé par le financement d'entreprises. De ce fait, j'ai acquis au long d'études des compétences en gestion des activités bancaires. Désireux de poursuivre une carrière dans le contrôle de ces activités, je me spécialise en audit. Cette formation me permet d'acquérir et d'appliquer les connaissances indispensables à la mise en œuvre de dispositifs permettant d'accompagner et de sécuriser la trajectoire stratégique des entreprises.

Dans le sens de mon ambition de carrière, je suis ouvert aux propositions de travail gestion de risques sur les activités financières au sein d'un cabinet de consulting ou d'une entreprise financière.



Mes compétences :

Mobilité

Esprit d'équipe

WordPress

Visual Basic for Applications

MySQL

Analyse financière

Comptabilité analytique

Analyse de données

Audit

e-Business

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Data Mining

Consolidations