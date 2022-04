Jonathan KHALFA

Actuellement étudiant en Diplome Supérieur de Comptabilité et Gestion en alternance à l'ENC Bessières et parallèlement en poste chez HITEC France, groupe du BTP où j'ai la chance de participer à la gestion financière de ce groupe international.

Futur candidat du Diplome d'Expertise Comptable, je souhaite travailler dans un cabinet d'audit, d'expertise et de commissariat aux comptes afin d'accumuler de l'experience tant au niveau de la technique d'élaboration des comptes, qu'au niveau de la révision. Je suis notamment très attiré par l'audit et le conseil envers le décideur.







Mes compétences :

Excel

CEGID BUSINESS PLACE ET SUITE