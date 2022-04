Jonathan KLUZIAK

Bonjour,



Ingénieur en mécanique spécialité production / maintenance, je suis actuellement en recherche active d'un poste de chef de projets méthodes, industrialisation ou support technique de commerciaux.

Minutieux, organisé, je suis également doté d'un bon sens relationnel (bonne faculté d'écoute et d'observation). Je suis respectueux des règles et des personnes que je côtoie.

J'ai travaillé dans divers environnements industriels tels que la défense, la robinetterie industrielle, la logistique sur un site papetier, mais principalement dans l'aéronautique (supply chain, qualité, méthodes, industrialisation).



DIPLOMES ET FORMATION



2004 : Ingénieur Mécanique option Production Maintenance. ENSAM en partenariat avec l’ITII d’Aquitaine et le CFAI (33) : 3 ans d’alternance.



2001 : B.T.S. Conception des Produits Industriels. Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux (33).



1999 : Baccalauréat S option Technologie Industrielle. Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux (33).





Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Power point et formations sur Witness, MS Project et CATIA V5.



Mes compétences :

Qualité

Production

Gestion de projet

Golf