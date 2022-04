J'aime apporter une valeur ajoutée dans ce que j'accompli. Mes différentes expériences commerciales m'ont appris à prendre du recul et à corriger mes erreurs pour aller de l'avant.



Mes objectifs sont de partager mon dynamisme et mes capacités à la réussite d'une entreprise.



J'espère me voir grandir et évoluer dans une entreprise.