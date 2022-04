Jonathan KOSKAS

1.Depuis Février 2007 :

Responsable commercial chez PFD Communication :www.pfdcom.net

Développement de la communication sur tous supports (Objet,USB,Textile publicitaire, Fabrication spéciale, sur mesure, packaging, maitrise toutes techniques de marquage , broderie, sérigraphie, gravure laser 3 D, ect..)



2.Janvier 2005-Janvier 2007

TULLET PREBON (Paris) CDI

Broker sur le marché obligataire ( dérives de crédit et produits structures Obligations à taux Fixe, à taux variable et Assets swaps) tous secteurs confondus (Industrie, Financière, Automobile) .

Pricing des différentes obligations ( fixes, flotteurs, callable etc.) via Bloomberg

Responsable de la note quotidienne des Marchés Financiers (nouvelles sur l’état financier des entreprises , upgrade ,downgrate, et annonces des nouvelles émissions)



Juillet- Nov. 2004 CANTOR FITZGERALD (Londres)

Assistant broker sur le marché des Options sur Actions





2001-2004 MSG Maîtrise de sciences de Gestion spécialité finance

Université Paris I Sorbonne



1999-2001 DEUG Economie et Gestion

Université Paris I Sorbonne



1998-1999:BACCALAUREAT voie Economie spécialité Mathématiques

Rambam, Boulogne



Informatique Pratique quotidienne de Word, Publisher et Excel.

Bloomberg,



Langues Anglais lu, parlé, écrit

Hébreu lu, parlé, écrit